Axl Rose - tak wygląda dziś 62-letni lider Guns N' Roses. Mamy zdjęcia! [25.04.2024]

Axl Rose: ile ma lat lider Guns N' Roses?

Ta informacja była jak grom z jasnego nieba: Axl Rose został wokalistą AC/DC. Zastąpił Briana Johnsona, który musiał zrezygnować z udziału w trasie Rock Or Bust Tour, ponieważ grozi mu całkowita…

Axl Rose i sukces Guns N' Roses

Po przeprowadzce do Los Angeles na początku lat 80. Rose zaangażował się w różne zespoły rockowe, zanim wreszcie w 1985 roku, wraz z Izzy'm Stradlinem, założył Guns N' Roses. Ich muzyka stała się międzynarodowym fenomenem, a Rose został uznany za jednego z najwybitniejszych wokalistów rockowych wszech czasów.

Zespół Guns N' Roses przyniósł światu niezapomniane hity, takie jak "Welcome to the Jungle", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine". Pomimo zmian personalnych w zespole, grupa nadal przyciąga dziesiątki tysięcy fanów na koncerty.