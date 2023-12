Balkon na placu Wolności w Poznaniu grozi zawaleniem? Organizatorzy: Nie ma takiej możliwości!

Nasz czytelnik, pan Dariusz, na świątecznym jarmarku na placu Wolności w Poznaniu gościł w sobotę 2 grudnia w godzinach wieczornych. Zaniepokoił go oblegany przez gości balkon w restauracji „Gospoda”. A konkretnie zaś fakt, czy jego konstrukcja jest dostosowana do noszenia takiego ciężaru i czy rzeczywiście jest przeznaczona do pełnienia roli trybuny na imprezach masowych.