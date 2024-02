Białystok żyje już starciem wagi ciężkiej z Lechem Poznań. Będzie "Święto Ultry", ale Jaga ma zachować .. chłodne głowy

Będzie się działo w Białymstoku

- zauważa dziennikarz "Kuriera Porannego" Wojciech Konończuk, piszący na co dzień o Jagiellonii.

- O postępie jaki zrobił ten zespół pod wodzą Adriana Siemieńca, najlepiej świadczy fakt, że teraz Jagiellonia ma już tyle punktów, ile na koniec poprzedniego sezonu. Wtedy zdobyła przez cały sezon 48 bramek, a więc tyle ile ma na koncie przed starciem z Lechem Poznań. Poprzedni sezon białostoczanie zakończyli na 14. pozycji, niemal do końca walcząc o pozostanie w ekstraklasie. W tym, po trafionych transferach przeprowadzonych latem i zmianach w systemie gry wprowadzonych przez trenera Siemieńca - okazało się, że Jagiellonia potrafi być efektowna i skuteczna. Zwłaszcza na swoim boisku, gdzie w pierwszej części sezonu straciła punkty jedynie w zremisowanym bezbramkowo meczu z Piastem Gliwice

"Twierdza Białystok" - to określenie, którym częściej posługują się miejscowi kibice. Mają ku temu pełne prawo, bo klub z Podlasia może pochwalić się passą 16 kolejnych meczów u siebie bez porażki (14 ligowych), będąc niepokonany w Białymstoku od 24 lutego 2023 roku.

Święto Ultry

Podczas meczu z Lechem Poznań trybuny wypełnią się do ostatniego miejsca. Obchodzone będzie bowiem "Święto Ultry" - trybuny najzagorzalszych sympatyków Jagi. Na godz. 15 zaplanowano wielki pochód z centrum Białegostoku na stadion i poświęcenie sztandaru klubowego. Na stadionie przejmą go młodzi piłkarze, wprowadzą na murawę i będzie towarzyszył zawodnikom podczas wyjścia na mecz. Do Białegostoku w liczbie 900 gardeł wybierają się też kibice Kolejorza, więc atmosfera będzie godna wielkiego piłkarskiego widowiska.