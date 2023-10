Chodzi o dwa obiekty: boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki oraz tenisa) oraz boisko do piłki nożnej typu orlik w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w północnej części osiedla Stefana Batorego. Jak tłumaczą przedstawiciele Zarządu Osiedla Piątkowo, obiekty przeszły metamorfozę.

- wymienia Jacek Tomaszewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Piątkowo, i dodaje:

- Zakończyły się już prace związane z modernizacją boiska do piłki nożnej, w ramach której wykonano następujące zadania: wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej z miejscową naprawą podbudowy, wymiana paneli ogrodzeniowych wokół boiska do piłki nożnej na siatkę do piłkochwytów z PE, odmalowano słupki ogrodzeniowe, wymiana bramek oraz siatek w bramkach czy utylizacja powstałych odpadów.