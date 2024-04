Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 29.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.04 15:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Osiek Wielki ulica Leśne 94A, 123, 130 87, od 94 do 96, od 98 do 101, od 103 do 106, od 121 do 123, 123A, 124, 125, 125 A, 126, 127, 129A, 131, 71068, 320/4, 321/2, 334/5, 334/9.

29.04 od godz. 12:00 do 15:30

powiat koniński

Dębowiec, Goczki, Kazimierowo, Kazimierzewo, Mąkoszyn, Zamość, Zaryń.

29.04 od godz. 14:46 do 17:00

powiat ostrowski

Biernacice, Kania, Raduchów, Sławin, Wielowieś ulica Ceglana, Zamość.

29.04 od godz. 14:56 do 17:00

powiat nowotomyski

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

29.04 od godz. 8:00 do 16:00