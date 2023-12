Brutalne pobicie kobiety w Wągrowcu. 38-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

- Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że obrażenia powstały w wyniku pobicia, najpewniej przez mężczyznę, który tego wieczora był z kobietą w pobliskim klubie. Po godzinie policjanci znaleźli go na terenie Wągrowca, na jednym z osiedli w centrum miasta. Został on zatrzymany i doprowadzony do wągrowieckiej komendy. Przy mężczyźnie policjanci ujawnili rzeczy osobiste kobiety, m.in. jej dokument tożsamości. W trakcie jego przeszukania ujawniono też portfel z zawartością, w którym znajdowały się m.in. dokumenty jednego z pracowników wągrowieckiego szpitala - poinformował oficer prasowy KPP Wągrowiec, asp. Dominik Zieliński.