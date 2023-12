Budżet województwa wielkopolskiego na 2024 rok uchwalony. Będą trzy nowe obwodnice!

Przyszłoroczny budżet województwa opiewa na kwotę 3,2 mld zł. Deficyt budżetowy województwa opiewa na kwotę 462 mln zł, z czego długi samorządu wyniosą 434,7 mln zł na koniec 2024 roku.

W trakcie debaty radni PiS zwracali uwagę, że zadłużenie województwa jest o 200 mln zł mniejsze niż w 2015 roku, kiedy to partia Jarosława Kaczyńskiego przejmowała władzę w Polsce. Dodatkowo kwota budżetu jest coraz wyższa, ponieważ ponad trzykrotnie zwiększyły się przychody z podatku CIT.

- Dopiero fachowcy zbadają co jest przyczyna wzrostu dochodów z CIT i jakie były przyczyny, że te wartości były większe. Z całą pewnością nie jest to w całości zasługa rządu Zjednoczonej Prawicy. Bo trzeba będzie uwzględnić' jaka była kondycja kraju i jaki był rozwój przedsiębiorczości w 2015 roku. Byliśmy w tych latach jednym z najlepiej rozwijających się regionów i to nie jest zasługa rządu - oponował Marek Wożniak, marszałek województwa.