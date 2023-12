"Grzegorz Braun to chory człowiek". Tego dowiedziałby się z Kalendarza Trzech Religii. Zostały wysłane także do Sejmu!

Autorzy kalendarza chcą za jego pośrednictwem podkreślić, że w Poznaniu od lat trwa dialog między religiami.

- Dzień Judaizmu jest obchodzony w Kościele Katolickim od 25 lat, dzień Islamu obchodzimy od 17 lat, a w Poznaniu od 5 lat. Wspólnie przeżywamy swoje święta - jestem zapraszany do wspólnoty żydowskiej, aby celebrować ich święta, oni przychodzą do nas. Także chodzimy do meczetu. To pokazuje nasze współdziałanie. Działamy wspólnie także wobec potrzebujących