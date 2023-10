Były pracownik ukradł z chlewni łącznie 115 warchlaków

- Do pierwszego włamania doszło w nocy z 30 września na 1 października. Wtedy to 24-latek odziany w bluzę typu ninja, której kaptur przypomina kominiarkę, sforsował drzwi budynku chlewni, skąd wyniósł w workach po paszy 40 warchlaków. Po tym pojechał do kolejnego gospodarstwa, gdzie wystawił z zawiasów zamknięte drzwi chlewni. Z tego miejsca ukradł kolejnych 40 prosiaków ważących około 20/30 kg.

Policjanci Wydziału Kryminalnego zostali zawiadomieni o kradzieży trzody chlewnej, do której doszło w dwóch gospodarstwach mieszczących się w powiecie gostyńskim należących do jednego właściciela. Z ferm zostało skradzionych łącznie 115 warchlaków. Wartość strat wskazana przez pokrzywdzonego wyniosła 46 tysięcy złotych.

Zwierzętom mężczyzna podawał środek uspokajający. Po tym każdego z osobna wynosił za ogrodzone gospodarstwo do samochodowej przyczepki z planedką. Kradzione zwierzęta jeszcze tej samej nocy sprzedał 31-letniemu rolnikowi z powiatu gostyńskiego. Tydzień później wrócił do jednej z chlewni, skąd ponownie ukradł 35 sztuk warchlaków. One także trafiły do tego samego pasera.