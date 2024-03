- Odkryte i odwzorowane w nawierzchni pasażu Jana Baptisty Quadro relikty kamienic przynależą do ciągu kramów bogatych (jedwabnych), w granicach których do końca wojny istniały kamienice czynszowe - tłumaczył Maleszka - Historyczna nazwa dzisiejszego pasażu, ulica Jedwabna, oddaje w całej rozciągłości jej status już w wiekach średnich. Najstarsze wzmianki o istnieniu kramów bogatych znaleźć można w księgach miejskich od początku XV wieku. Pierwszy zapis pochodzi z 1402 r. Jednocześnie wspomnieć należy, że trzy wzmianki z tego okresu wspominają już, że kramy te były murowane. Tym samym prof. Artur Różański, który prowadził badania archeologiczne na tym obszarze w trakcie modernizacji Starego Rynku, jednoznacznie stwierdził, że mamy do czynienia z odkryciem na wielką skalę dla Poznania. Jednocześnie w swojej ocenie wyraźnie wskazywał na konieczność ich zachowania i zabezpieczenia.