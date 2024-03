Nowoczesne rozwiązania w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Kierowcy muszą się pilnować

W Poznaniu do użytku wprowadzony zostanie samochód do e-kontroli. Pojazd wyposażony będzie w specjalne kamery i czujniki, dzięki którym skanowane będą numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych przy ulicach w obrębie strefy. Zebrane dane będą weryfikowane pod kątem opłat dokonanych za parkowanie poszczególnych pojazdów.

- Dwa samochody elektryczne do e-kontroli zostały już zakupione. Ogłoszony jest również przetarg na zakup urządzeń i systemu informatycznego niezbędnych do obsługi kontroli. Firmy mają czas do 4 kwietnia na składanie ofert. Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, to samochody skanujące tablice rejestracyjne wyjadą na ulice jesienią tego roku. Będą poruszały się po Wildzie, Łazarzu, Starym Mieście, Śródce i w rejonie Politechniki, czyli wszędzie tam, gdzie podczas opłacania postoju należy wpisać w parkomacie numer rejestracyjny auta