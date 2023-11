Cenny punkt Red Dragons Pniewy wyszarpany w meczu z Widzewem. GI Malepszy Leszno rozgromił rywali we własnej hali

- To był ciekawy mecz. Szybki, dynamiczny. Widzew jest po przebudowie i widać, że ta drużyna fajnie funkcjonuje. My mamy swoje problemy, jesteśmy w trakcie metamorfozy. Miejsce, na którym jesteśmy, odzwierciedla to, jak gramy. Myślę, że zasłużyliśmy na ten remis. Widzew nas nie dał rady zdominować. Nie graliśmy wysoką obroną, po to, by grać z kontrataku. Mieliśmy jednak problemy z konstruowaniem ataków pozycyjnych, Widzew nieźle grał w defensywie. Prosiłem jednak moich zawodników o cierpliwość. I to się udało - powiedział po meczu trener Red Dragons Pniewy, Łukasz Frajtag.