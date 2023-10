Chciał oszukać mundurowych, a przedłużył sobie pobyt w więzieniu. Poszukiwany listem gończym w rękach policji

Pokazał nie swój dokument. Był poszukiwany

Policjanci z Posterunku Policji w Orchowie podczas nocnej służby zainteresowali się mężczyzną przebywającym w samochodzie zaparkowanym samotnie na parkingu. Osoba podała funkcjonariuszom dokument ze zdjęciem, jednak po przyjrzeniu się wizerunkowi na blankiecie, mundurowi nabrali podejrzeń, czy faktycznie legitymowany i mężczyzna ze zdjęcia, to te same osoby.

Podejrzenia policjantów okazały się zasadne. Na komendzie ustalono, że mężczyzna ukrywał swoje prawdziwe dane, ponieważ był poszukiwany listem gończym. Ponadto, w jego samochodzie znaleziono skrystalizowaną substancję – badania wykazały, że to nowe narkotyki, za które posiadanie grozi do 3 lat więzienia.

Mężczyzna tylko dołożył sobie do kary, od której próbował się uchylać. Posiadał on również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. O tym, na jak długo trafi teraz do więzienia, będzie decydował sąd.

