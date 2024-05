Poznaniak Artur Kujawiński przebiegł wzdłuż Portugalię. Pobił kilka rekordów i spełnił swoje kolejne marzenie

Blisko 660 kilometrów w na przemian słonecznej i deszczowej pogodzie, poprowadzone ruchliwymi drogami krajowymi realizowane było przez Artura Kujawińskiego w formule self-supported.

Zobacz też: Poznański ultramaratończyk napisał książkę

Oznaczało to samodzielne dbanie o siebie, o nocleg, a także o wyżywienie, było to przede wszystkim czasochłonne i jak podkreślali również zagraniczni ultramaratończycy wymagało dużej odwagi i kondycji, by pokonać ów dystans w jak najkrótszym czasie w obcym kraju.

Wyzwanie Run Across Portugal zawierało podjęcie próby ustanowienia dwóch rekordów: do Guinness Records Worlds oraz do amerykańskiego portalu rejestrującego wyzwania biegowe i marszowe Fastest Known Time jako najszybsze pokonanie Portugalii z północy na południe w formule self-supported.

Jednym z wymogów komisji Księgi Rekordów Guinnessa było zebranie minimum dwóch oświadczeń dziennie składanych na specjalnym formularzu od lokalnych osób, stających się tym samym świadkami wyzwania. Wymagało to czasu na znalezienie i przekonanie chętnych osób w kraju, w którym w mniejszych miejscowościach trudno o osoby anglojęzyczne.