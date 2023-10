„Czego człowiek nie dotknie, z czym człowiek się nie spotka – tam jest fizyka”. Dziekan wydziału Fizyki UAM opowiedział o swojej pasji

Tegoroczną Nagrodę Nobla z Fizyki otrzymała trójka naukowców — Pierre Agostini, Ferenc Krausz i Anne L’Huillier za "eksperymentalne metody generujące attosekundowe impulsy światła dla celów badania dynamiki elektronów w materii". Brzmi niezrozumiale, prawda?

- Tegoroczne nagrody Nobla zostały przyznane za przełożenie pewnych teoretycznych aspektów na praktykę. Naukowcy znaleźli sposób na generację bardzo krótkich impulsów światła. Jest to czas rzędu atosekundy – niezwykle krótki. Dotychczas było to niemożliwe

- tłumaczy.

Jakie będzie praktyczne zastosowanie tego odkrycia?

- Sądzimy, że w przyszłości może to pozwolić na poznanie jeszcze lepiej naszych ciał, budowy materii czy śledzenia poszczególnych elektronów – wskazanie jak one się zachowują. Trudno w tej chwili, nie tak jak w przypadku gigantycznego magnetooporu, stwierdzić, jakie będzie zastosowanie praktyczne tego odkrycia, tej nowej możliwości badania materii. Być może będziemy na to czekali kilka lub kilkadziesiąt lat. Niemniej, odkrycie to daje możliwości pogłębienia naszej wiedzy w zakresie mechaniki kwantowej i oddziaływanie światła z materią