Dobrze czy miernie? Pierwsze wnioski z letniego okienka transferowego Lecha Poznań

Kolejorz jest już po 15 ligowych spotkaniach, czterech potyczkach w europejskich pucharach oraz jednym meczu w krajowym pucharze. Teraz trwa już trzecia przerwa na reprezentacyjne zgrupowania, dlatego też jest to bardzo dobry moment, aby podsumować wakacyjne ruchy transferowe Lecha Poznań.

- To trudne pytanie, ponieważ jesteśmy na początku sezonu. Transfery będzie można oceniać pewnie po kilku miesiącach, jak zawodnicy już się zaadaptują i wejdą w zespół. Czy będą potrafili podtrzymać tę dobrą formę, którą pokazali na początku sezonu

W letnim okienku transferowym do składu Kolejorza przybyło czterech zawodników, natomiast kolejnych dwóch wróciło z wypożyczeń. Po dokonaniu tych ruchów mówiło się o najmocniejszym okienku nie tylko za kadencji dyrektora sportowego Tomasza Rząsy, ale w całej historii Lecha Poznań. Jak sam

Łącznie na transfery pion sportowy Niebiesko-Białych wydał ok. 2.2 mln euro, sprowadzając do składu m.in. uczestnika mundialu w Katarze, czy pięciokrotnego mistrza Słowenii. Nazwiska, które przybyły na Bułgarską miały oczarować nie tylko kibiców Lecha, ale także piłkarską ekstraklasę. Miały sprawić, że Kolejorz będzie jeszcze mocniejszy, mistrzostwo kraju niezagrożone, a przygoda w europejskich pucharach potrwa przynajmniej do końca rundy jesiennej.