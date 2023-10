Duża akcja policyjna wymierzona w przestępczość pedofilską. Policja działała na terenie ośmiu województw

Zatrzymane osoby przyznały się do winy, następnie przedstawiono im zarzuty dotyczące rozpowszechniania, sprowadzania i posiadania materiałów pedofilskich. W kolejnym kroku, decyzją prokuratur i sądów mają zostać zastosowane wobec nich odpowiednie środki zapobiegawcze, z tymczasowym aresztowaniem włącznie.

- Zabezpieczono do dalszych badań przez biegłych z zakresu informatyki: 33 komputery, 3 tablety, 69 różnego rodzaju nośników danych (dyski twarde, karty pamięci, pendrive), 28 telefonów komórkowych, oraz ok. 1600 płyt CD/DVD z danymi. Ponadto nie jest wykluczone, że w wyniku powyższych oględzin i badań pojawią się nowe dowody, które doprowadzą do kolejnych sprawców tych przestępstw