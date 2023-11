Dwa marsze niepodległości przejdą ulicami Poznania

- mówił Strojniak, cytowany przez Radio Poznań.

Olszewski wyjaśnił sytuację, która doprowadziła do zorganizowania dwóch marszów, sugerując, że wydarzenie poznańskich środowisk Konfederacji oraz poznańskich ugrupowań patriotycznych-prawicowych zostało zarejestrowane jako pierwsze.

- Przede wszystkim pan Adam Strojniak - bardzo mu dziękujemy (ja sam mu to powiedziałem osobiście) - bardzo pomógł nam w zeszłym roku. Rozpromował ten marsz, przyjechał z platformą, z nagłośnieniem, bardzo mu za ten udział i za tę pomoc w zeszłym roku dziękujemy. Natomiast w tym roku pan Adam zgłosił się do nas już po oficjalnej rejestracji naszego marszu, czyli wcześniej praktycznie nie angażował się w żaden sposób, nie dzwonił, nie rozmawiał. Dopiero po fakcie, kiedy my ten marsz zarejestrowaliśmy, on zadzwonił do nas. Mało tego, dowiadujemy się, że sam również ze swojej strony, dzień przed naszą rejestracją próbował zorganizować jako Wiara Poznania ten marsz, czyli kto się pierwszy odciął?