Dziki zryły podpoznańską działkę. "Za płotem chodzą, aż strach siedzieć". Kto jest odpowiedzialny za pilnowanie dzików?

Za interwencje w sprawie dzików niezagrażających życiu bądź zdrowiu mieszkańców odpowiada Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli dziki pojawiają się bliżej niż 150 metrów od miejsca, gdzie przebywają ludzie, to jedyne co możemy zrobić to odstraszyć dziki. Jednak w takiej sytuacji mieszkaniec musi bezpośrednio zgłosić się do nas, a my wysyłamy na miejsce łowczego