Exotic Fest na MTP wywołał protest aktywistów. Przed targami protestowało kilkanaście osób

Exotic Fest Poznań to targi branży terrarystycznej, akwarystycznej i botanicznej w jednym miejscu. Targi odbywają się dziś od godziny 10:00 do godziny 16:00. Na wydarzeniu można zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria do hodowli oraz zobaczyć i zakupić bezkręgowce jak i kręgowce.

- Nawiąż kontakty i uzyskaj porady od najlepszych hodowców z Polski i Europy. Poznaj nowych ludzi, spotkaj się z najbardziej rozpoznawalnymi postaciami w branży i rozwijaj swoją pasję. Ucz się i odkrywaj nowe gatunki zwierząt i roślin. Jedyne takie tragi terrarystyki, akwarystyki i botaniki w Polsce - piszą o wydarzeniu organizatorzy.