Gabinet Propagandy na Facebooku uderza we władze Poznania? Urzędnicy odpowiadają: "To niepokojące"

– Przykładowo, nie jest prawdą, że Urząd Miasta Poznania od początku roku wydał blisko 300 tysięcy złotych na reklamy w mediach społecznościowych. Umowy dotyczące reklam w mediach społecznościowych obowiązują do 30.11.2024. Budżet jest wydawany proporcjonalnie, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem korzystania z płatnego dotarcia do użytkownika. Świadczy o tym fakt, że w styczniu 2024 roku urząd wydał 4798 zł na Facebooku i Instagramie oraz 0 zł za reklamy w Google. W ramach budżetu urząd realizuje działania promocyjne takich miejskich programów jak Kawka Bis czy też promuje informację o rekrutacji do żłobków dla rodziców dzieci do 2 lat. Dzięki temu, że reklamy w mediach społecznościowych mogą precyzyjnie docierać do określonych grup odbiorców, można efektywnie promować zarówno ogólne cele Miasta, jak i konkretne inicjatywy lokalne. W ten sposób kampanie reklamowe mogą być skutecznym narzędziem wspierającym zaangażowanie mieszkańców oraz informującym ich o ważnych inwestycjach i wydarzeniach odbywających się na terenie Poznania - wyjaśnia rzeczniczka miasta.