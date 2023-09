Gigantyczne przychody z drogiej strefy parkowania w Poznaniu. Jak wypadamy na tle innych miast?

W poszczególnych miastach opłaty parkingowe są oczywiście różne. Ich wysokość ustala bowiem lokalna rada gminy. Co ciekawe, ustawodawca powiązał ją z kwotą najniższego wynagrodzenia. Jak czytamy w Ustawie o drogach publicznych, rada gminy ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania, ustala wysokość opłaty (...), z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać w strefie płatnego parkowania – 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,45 proc. .

Strefa parkowania to przychody dla miasta

Tak czy inaczej, z pewnością potrzebne strefy płatnego parkowania stały się jednak dla samorządów maszynkami do robienia pieniędzy.

Czy w polskich miastach jest drogo? W sumie, jak spojrzeć w ustawowe zapisy, to i tak nie powinniśmy narzekać. Maksymalna opłata za pierwszą godzinę parkowania wynosić może obecnie 5,40 zł (dla strefy płatnego parkowania) i aż 16,20 zł dla śródmiejskiej.

Jak podał portal autobaza.pl na przykład w Warszawie jedno płatne miejsce parkingowe zarabia dla ratusza w ciągu roku ok. 3 500 zł . W 2020 roku dało to rocznie 75 mln złotych .

W Poznaniu tymczasem w 2022 roku z tytułu parkowania w strefach wpłynęło do miejskiej kasy 53 889 670 złotych , a więc więcej niż w 2020 roku wynosił cały roczny budżet podpilskiej Łobżenicy...

Ile kosztuje parkowanie w największych aglomeracjach?

Poznań nie jest miastem tanim. W rankingu pod względem wysokości opłat za pierwszą godzinę w strefie śródmiejskiej przoduje wraz z Wrocławiem, daleko w tyle zostawiając taką chociażby Warszawę. W stolicy Wielkopolski mamy Strefę Płatnego Parkowania oraz dwie śródmiejskie – Jeżyce i Centrum. Pierwsza obowiązuje w dni powszednie od 8:00 do 20:00, druga i trzecia dodatkowo w soboty w godz. 8.00-18.00. Pierwsza godzina parkowania kosztuje odpowiednio 3,50, 5,00 i 7,00 zł. Druga – 4,20, 6,00 i 7,40 zł, trzecia – 4,90, 6,90 i 7,90 zł, a każda następna – 3,50, 5,00 i 7,00 zł.

Wrocławska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje ścisłe centrum miasta z podziałem na obszary A i B. Jak podaje tamtejszy magistrat, w obszarze A i B płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9:00 do 20:00. W Strefie Płatnego Parkowania (obszar poza ścisłym centrum miasta) opłaty za postój obowiązują od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 18:00. Opłaty wynoszą odpowiednio: 7,00, 5,00 i 3,00 zł – za pierwszą godzinę postoju; 7,30, 5,20 i 3,10 zł – za drugą, 7,70, 5,50 i 3,30 zł – za trzecią oraz 7,00, 5,00 i 3,00 zł – za czwartą i każdą kolejną.

