Gran Turismo Polonia 2024. Oto wnętrza luksusowych aut. Zajrzyj do środka na zdjęciach! W Poznaniu trwa impreza fanów motoryzacji

Oto wnętrza luksusowych aut na zdjęciach

Superszybkie auta w Poznaniu

Uczestnicy zjechali się z całej Europy, a nawet z Afryki jako, że dwóch kierowców zawitało do Poznania aż z Republiki Południowej Afryki.

Do Poznania przyjechał kordon superszybkich aut, a wśród nich:

Rozpoczynamy Gran Turismo Polonia w Poznaniu. 70 luksusowych auto dojechało na Tor Poznań, by zachwycać wyglądem oraz bić rekordy prędkości. Impreza, która ma miejsce w Polsce od 2005 roku już od…

Dzień otwarty na Torze Poznań

To już 20. edycja Gran Turismo Polonia. Impreza, która swoje początki miała w 2005 roku po raz kolejny zawitała do Poznania.

To właśnie tu kierowcy zakończą swoją podróż po Polsce, a to wszystko na oczach fanów motoryzacji. 29 czerwca bramy do raju wyścigów oraz szybkich aut zostaną szeroko otwarte na Torze Poznań.