"Granica wolności słowa przebiega tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka". Poznańska Debata o Języku

- Przekraczamy coraz więcej granic różnego rodzaju. Można zaobserwować zjawisko mowy nienawiści, język ksenofobiczny, język wykluczenia, czy po prostu ten, który krzywdzi i rani. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w Internecie, żeby zobaczyć jak często są one używane. To wszystko świadomie bądź nie staje się częścią debaty publicznej – tłumaczył - Różne są tego powody. Najczęściej mówi się o tym, że taki język stosują osoby, które bardzo chcą być wysłuchane. Pragną zwrócić w ten sposób uwagę na to, co głoszą. Innym powodem może być indywidualna frustracja, szczególnie gdy można ja wylać anonimowo. Zjawisko anonimowości może prowadzić do tego, że ludzie pokazują swoje najgorsze oblicze.