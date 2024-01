Hobbici, elfy, cudowny świat Śródziemia... 3 stycznia obchodzimy Dzień Tolkiena

- Oczywiście można najpierw obejrzeć ekranizację Jacksona, natomiast jeżeli chodzi o książki, to warto byłoby zacząć przygodę od “Hobbita”. To jest bardzo przyjemna, prosta opowieść o wyprawie po odzyskanie Samotnej Góry - królestwa krasnoludów. Bohaterów po drodze spotykają różnego rodzaju przygody z pająkami czy elfami, pojawiają się też momenty magiczne. Myślę, że to jest taka bardzo przyjemna opowieść, którą można przeczytać w jeden wieczór. Od tego można zacząć, potem iść dalej i sięgnąć po “Władcę Pierścieni”, gdzie znajdują się odnośniki do innych książek z legendarium - “Silmarillionu” czy “Niedokończonych opowieści”. Jeśli chodzi o mnie to przeczytałem “Silmarillion” w 2 dni. Wydawać by się mogło, że jest to jedna z trudniejszych pozycji, bo pisana jest typowo kronikarskim stylem i mówi o dawnych dniach, o dawnych legendach jak się narodził świat, jak powstali ludzie, krasnoludy, elfy i tak dalej, ale pochłonęło mnie to, a miałem wtedy zaledwie 15 lat. “Hobbita” natomiast czytałem już dużo później, kiedy byłem w szkole średniej, ale do dzisiaj powracam i lubię tę książkę