III liga: Lider pokonany! Były zawodnik Lecha Poznań strzela gola na wagę trzech punktów Maksymilian Dyśko

Łukasz Spławski strzelił gola na wagę zwycięstwa, w starciu z liderem trzeciej ligi - Świtem Skolwin. Jan Piechota

W ramach 25. kolejki trzeciej ligi Unia Swarzędz podejmowała lidera tabeli Świt Skolwin. Chociaż w spotkaniu byliśmy świadkami tylko jednego trafienia, to rywalizacja była bardzo emocjonująca. Mecz zakończył się zwycięstwem unitów, po trafieniu byłego zawodnika Lecha Poznań - Łukasza Spławskiego. Z kolei Polonia Środa Wielkopolska zmarnowała okazje, by przybliżyć się do czołówki. Podopieczni trenera Pawła Kutyni przegrali na wyjeździe z Cartusią Kartuzy 1:2.