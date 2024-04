Maksymilian Dziuba antidotum na grę rezerw Lecha Poznań. Młody pomocnik zapewnił komplet punktów w starciu z GKS Jastrzębie

Sytuacja kadrowa

Oprócz trzech zmian w wyjściowej jedenastce, względem ostatniego spotkania z Wisłą Puławy, w kadrze meczowej zabrakło miejsca dla Patryka Olejnika i Maksyma Czekały. Szkoleniowiec rezerw Lecha Poznań w dalszym ciągu nie może skorzystać z usług Mateusza Pruchniewskiego. Według naszych informacji, młody golkiper Kolejorza doznał urazu kolana i prawdopodobnie czeka go dłuższa, kilkutygodniowa przerwa.

Dziuba wrócił do składu i od razu strzelił gola

Od samego początku spotkanie było wyrównane, chociaż to gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce. Pierwszy strzał lechici oddali dopiero w 25. minucie, a jego autorem był Maksymilian Dziuba . W 28. minucie Dziuba ponownie znalazł się w polu karnym gości i próbował zaskoczyć Trojanowskiego, ale futbolówka znacznie minęła bramkę GKS Jastrzębie.

Tuż przed przerwą Kiebzak przeprowadził akcję prawą stroną boiska, dograł do Mateusza Chmarka na przedpole, lecz uderzenie 20-letniego napastnika przeszło wysoko, nad bramką Mędrali.

Drużyna trenera Artura Węski grała uważnie, była w pełni skoncentrowana i nie popełniała większych błędów. Tym samym młodzi lechici schodzili z jednobramkowym prowadzeniem do szatni.

Lech wykorzystał swoje sytuacje

Po zmianie stron, częściej do głosu dochodził zespół trenera Dawida Pędziałka. W 61. minucie przed doskonałą szansą stanął Sebastian Rogala, lecz jego strzał z dwóch metrów (nie wiemy, jakim cudem) przeszedł nad bramką Mędrali.

W 77. minucie, przy rzucie rożnym Kacper Zych wyskoczył wyżej od Michała Gurgula i uderzył głową na bramkę Mędrali. Młody golkiper Kolejorza był czujny i sparował piłkę na rzut rożny. Była to jedna z lepszych sytuacji gości, by doprowadzić do wyrównania.