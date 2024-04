Poznaliśmy datę starcia Lecha Poznań z Legią Warszawa. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów, a mecz będzie transmitowany aż w pięciu kanałach!

Mecz pomiędzy Lechem Poznań oraz Legią Warszawa w ramach 32. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy został zaplanowany na niedzielę (12 maja) na godzinę 17.30. Mimo że do pierwszego gwizdka jeszcze sporo czasu, to już teraz zapowiada się niezwykle emocjonująco. Będzie to spotkanie, które z pewnością odpowie na wiele pytań dotyczący kształtu tabeli na koniec sezonu. Będzie to także przedostatni pojedynek na Enea Stadionie w sezonie 2023/24.

Zainteresowanie tym spotkaniem na pewno będzie spore. Rzecznik Kolejorza, Maciej Henszel poinformował, że klub otrzymuje sporą liczbę zapytań odnośnie dnia sprzedaży biletów na to spotkanie. Wkrótce z zapowiedzią powinna ona ruszyć.