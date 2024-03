"Istota czasu i ludzkiego ducha". Wyjątkowa wystawa obrazów w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

"Istota czasu i ludzkiego ducha". Wyjątkowa wystawa obrazów w Poznaniu

Nowa Rzeczywistość to metaprzestrzeń w głowie, do której uciekamy swoimi myślami. To kraina, w której powracamy do natury, kultywujemy relacje z innymi, improwizujemy czy korzystamy z nowych źródeł magii i rytuałów. Allen Mack postanowił taką krainę namalować.