Jacek Jaśkowiak po wygranej w Poznaniu obiecuje wydłużenie tramwaju na Ogrodach. Na razie możemy liczyć na skwer

Według dyrektora ZTM Poznań pasażerowie i mieszkańcy potwierdziliby, że stworzenie skweru to dobry pomysł, ale jeszcze lepszym jest przyszłe przedłużenie tramwaju do ulicy Polskiej i budowa w tym miejscu węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia.

- Ponieważ jesteśmy na etapie koncepcyjnym, na razie trudno mówić o jakimś horyzoncie czasowym. Chciałbym, aby to powstało jak najszybciej, ale potrwa to co najmniej 5 lat, bo tyle trwa projektowanie i przygotowanie do realizacji. Mam nadzieję, że nie wykroczymy z tą budową poza dekadę, bo to jest bardzo potrzebne