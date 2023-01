Jak przekuć w sukces zwycięstwo na Eurowizji. Uczyć się trzeba od Maneskin!

Zwycięzcy Eurowizji 2021

Najnowsza płyta to 17 różnorodnych utworów, które przekonują, że rock jeszcze nie umarł, a jednocześnie nadal może być grany przez największe stacje radiowe, premiujące na co dzień pop. Zespół obrał strategię podbicia anglosaskiego rynku. W singlu „Gossip” gościnnie udziela się Tom Morello z zespołu Rage Against the Machine, zaś większość piosenek jest śpiewana po angielsku (zaledwie trzy w ojczystym języku wokalisty). Czuć, że zespół pragnie wbić się do muzycznej świadomości zagranicznego słuchacza.