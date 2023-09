Jaka jest przyczyna wysokich porażek Lecha II Poznań? „Brakuje zawodników, którzy mogą zaatakować przestrzeń, wygrać pojedynek”

– powiedział po meczu z Pogonią Siedlce, trener Artur Węska.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener rezerw Kolejorza został zapytany przez nas o to, czy zgodzi się ze stwierdzeniem, że młodym lechitom brakuje decyzyjności, podjęcia walki 1 na 1 lub też wejścia w kontakt.

- Cieszę się, że to Pan mówi, bo dzisiaj było to widać jak na dłoni. To są nastolatkowie, którzy przegrywają praktycznie każdy pojedynek 1 na 1. Łapią za to kartki, robią karne. Dzisiaj? Nie wiem, czy jakiś jeden pojedynek wygraliśmy w kontakcie z zawodnikiem. Nie wiem, czy zebraliśmy drugą piłkę w powietrzu. Przewaga fizyczna była ogromna z ich strony. My nad tym pracujemy, lecz i tak boisko później to wszystko weryfikuje. Myślę, że jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie będzie grał w piłkę.