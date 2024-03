Jaka jest przyszłość polskiego musicalu? Trwa ogólnopolska konferencja musicalowa w Poznaniu

Castingi, a przynajmniej ich pierwszy etap – tak jak w przypadku Teatru Muzycznego w Poznaniu, gdzie najpierw należy przesłać nagranie - cały czas otwarte są dla wszystkich zainteresowanych.

- Na casting do musicalu “Dear Evan Hansen” zgłosiło się 300 osób. Myślę, że połowa z nich - przynajmniej połowa - nie ma wykształcenia kierunkowego. My będziemy szukać takiej osoby, która najbardziej pasuje do tych ról i ma te umiejętności. Niekoniecznie jest to zależne od tego, czy posiada jakikolwiek dyplom, natomiast oczywiście cały z całego serca wspieram te wszystkie inicjatywy, które rozszerzają pole gatunku musicalowego