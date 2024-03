Jarmark Wielkanocny już od czwartku w Poznaniu! Zaplanowano wiele atrakcji

W jarmarku udział weźmie ponad 40 wystawców, którzy zaprezentują swoje wyroby rękodzielnicze - artystyczne przedmioty użytkowe i ozdoby, a także wielkanocne dekoracje.

- Drodzy poznaniacy i wielkopolanie, serdecznie zapraszam na Jarmark Wielkanocny do Poznania na plac Wolności od 21 do 24 marca. Szczególnie sobota i niedziela to moc atrakcji dla naszych mieszkańców. Będzie się dużo działo także dla najmłodszych, ponieważ będą warsztaty, spotkania z teatrem, kurs malowania jajek. Myślę, że warto zobaczyć jak nasze centrum miasta się odnowiło, jak piękny jest Poznań, ale też aby spędzić czas rodzinnie