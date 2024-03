"Jesteśmy tu dla zwierząt", czyli Dziki SOR w Poznaniu. To miejsce jest wyjątkowo potrzebne

To tutaj trafiają dzikie zwierzęta chore, poszkodowane, a nawet dręczone przez ludzi

Dziki SOR w Poznaniu

Dziki SOR to nazwa miejsca wyjątkowo potrzebnego dla ptaków oraz małych ssaków znajdujących się w aglomeracji miejskiej Poznania. To właśnie tutaj od początku lutego do ośrodka na poznańskiej Wildzie przy ul. Św. Trójcy 22 trafiają zwierzęta chore, poszkodowane, a nawet dręczone przez ludzi.

- Od samego rana mamy zgłoszenia odnośnie potrzebujących dzikich zwierząt. Pierwszy telefon otrzymałam dzisiaj o szóstej rano dotyczący potrąconego jeża, następnie zająca. Czasami ludzie znęcają się nad zwierzętami - ciężko o tym mówić

- opowiada Magdalena Lorenz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży "Nasze Jeże" w Poznaniu, współtworząca Dziki SOR.