Już DWADZIEŚCIA lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans rocznicy ocenią eksperci na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu

- Oprócz napływu kapitału zagranicznego do Polski, dokonała się również rewolucja na rynku pracy. Bezrobocie z 20% spadło do 5% w skali kraju. Polski przedsiębiorca stał się aktywny, innowacyjny, odważnie inwestujący w nowe technologie, co zaowocowało powstaniem silnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Polskie firmy zaczęły śmiało wkraczać na rynki zagraniczne, oferując produkty i usługi, które nie tylko dorównują, lecz często przewyższają technologią, jakością i ceną te oferowane przez konkurencję w skali globalnej. Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz powołanie do życia Specjalnych Stref Ekonomicznych miało ogromny wpływ na zwiększenie liczby inwestycji, utworzenie nowych miejsc pracy, ożywienie gospodarcze, ale przede wszystkim zmianę statusu Polski z zaplecza kadr dla Europy, na europejski hub innowacyjnych technologii. Dziś teren całego kraju ma status jednej, specjalnej strefy ekonomicznej – Polskiej Strefy Inwestycji, która stała się kołem zamachowym polskiej gospodarki.