Kierowała autobusem w Poznaniu pod wpływem narkotyków - tak wykazały testy. MPK nie zwolniło jej z pracy

- W nawiązaniu do zdarzenia z dnia 6 kwietnia 2021 roku, informuję, iż kierująca wyjaśniała, że przyjmuje leki, które mogły mieć wpływ na wynik testu. MPK Poznań nadal nie otrzymało wyników badań krwi, które w dalszej kolejności przeprowadzono w szpitalu. Do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy pracownica została oddelegowana do innych zadań. Nie wykonuje pracy jako kierowca autobusu