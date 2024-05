Kolejne remonty w Poznaniu. Będą wiadukty nad przejazdem kolejowym Poznań-Piła i nowe rondo

Kolejne remonty w Poznaniu

Ekipy budowlane nie tylko pracują nad przygotowaniem fundamentów, ale również usuwają kolizje sieci infrastruktury podziemnej, teleinformatycznych i energetycznych. Dlatego trzeba było przebudować gazociąg przy ul. Podolańskiej i cieplik miejski u zbiegu ul. Podolańskiej i Wojska Polskiego – w tym drugim przypadku prace jeszcze trwają. Co ciekawe, wykonawca robót ziemnych musi zwracać uwagę na militarny charakter tej części Poznania - przy ul. Podolańskiej ulokowana jest jednostka wojskowa. Inwestycja prowadzona jest przez miasto we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Powstanie również przedłużenie do ul. Szczawnickiej, które poprowadzone zostanie pod wiaduktem w ciągu ul. Lutyckiej – informują PIM. - Zmienia się również ul. Szczawnicka, obecnie w miejscu zatoki autobusowej przy cmentarzu rozpoczęły się prace związane z siecią energetyczną. Z kolei nadchodzące roboty u zbiegu ul. Lutyckiej i Koszalińskiej polegać będą na budowie ronda. Obecnie jest już to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, co doraźnie usprawniło wyjazd z os. Literackiego. W efekcie zaplanowanych prac rondo zyska docelowy kształt i zostanie uzupełnione o infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Ul. Podolańska jest wyłączona z ruchu, a od 10 kwietnia nieprzejezdny jest odcinek od wjazdu do Izby Wytrzeźwień do ul. Wojska Polskiego. Objazd wyłączonego wyznaczono ulicami Golęcińską i Lutycką. Zachowano za to dojazd do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych od ul. Golęcińskiej oraz budynków w rejonie Izby Wytrzeźwień od strony ul. Lutyckiej.