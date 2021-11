Kobieta ukrywała się przed policjantami... w ziemiance! Miała do odbycia wyrok w zakładzie karnym

Przed policją ukrywała się w ziemiance

Bojanowo. Ukrywała się w ziemiance

Jak doszło do zatrzymania? Dzielnicowi z Bojanowa otrzymali informacje, że w szczerym polu, ze znajdującego się tam pagórka wydobywa się dym. Postanowili to sprawdzić. Na miejscu zorientowali się, że trafili na ziemiankę. Po wejściu do środka zastali prowizorycznie urządzone miejsce schronienia.