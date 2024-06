Koczowali na lotnisku. Dwa razy odwołano ich lot do Poznania. Na szczęście udało im się wrócić z Turcji

Niekończące się oczekiwanie na lotnisku w Turcji

Nasza czytelniczka opisała dramatyczną sytuację, w której znalazła się grupa jej znajomych wraz z innymi pasażerami. Łącznie 160 osób miało wrócić do Polski lotem zaplanowanym na 13 czerwca. Niestety, z powodu awarii silnika, został on niespodziewanie odwołany.

To miał być spokojny powrót... Pasażerowie, którzy 13 czerwca oczekiwali na lot powrotny do Polski, nie spodziewali się, że będą na niego czekać ponad 24 godziny. Jak relacjonuje nasza czytelniczka,…

Awaria silnika, opóźnienia i brak informacji

- Najlepsze w tym wszystkim było to, że z nikim nie mieliśmy kontaktu. Nikt nam nie mógł udzielić informacji, ani linie lotnicze, ani organizator wycieczki - relacjonuje. - Próbowałem się kontaktować z liniami na kilka sposobów, odpisali mi na maila dopiero po 24 godzinach, że to nie jest ich sprawa i powinienem kontaktować się z organizatorem wycieczki - relacjonował.

Ok. 21.30 zabrano podróżnych do hotelu, gdzie dotarli ok. 23. O 4 w nocy natomiast mieli już być gotowi do wyjazdu na lotnisko.