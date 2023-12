Kolejny rok bez dużych miejskich imprez sylwestrowych w Wielkopolsce. Nie tylko Poznań!

– podkreśliła Wanjas, dodając

- Koszt sylwestrowego wydarzenia to przynajmniej 100 tysięcy za koncert - nie wliczając w to kosztów całej infrastruktury: sceny, nagłośnienia, ochrony itd. Budżet, który musielibyśmy przeznaczyć na sylwestrową zabawę, postanowiliśmy rozłożyć na wiele innych potrzeb. Za te pieniądze organizujemy więc dla mieszkańców w ciągu roku wiele ciekawych wydarzeń, np. nasz sztandarowy projekt "Otwórz okno na kulturę", z którym w ciągu kilku letnich dni docieramy na różne osiedla, to "Rodzinna Niedziela" podczas Dni Konina