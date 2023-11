Konferencja "Zostanę Noblistką" na UAM w Poznaniu. Profesorki o równouprawnieniu w nauce

Zapytaliśmy również o to jaki procent naukowców robiących karierę w dziedzinie nauk ścisłych to kobiety:

– Można powiedzieć jedno: kobiet jest niewspółmiernie mniej. Jak wynika z monitoringu, który współtworzyłam z całym zespołem i który jest dostępny do pobrania bezpłatnie na stronie wydawnictwa naukowego UAM, istnieje pewna prawidłowość, która nie powinna mieć miejsca. Jest nią tzw. „polityka lejka”. Na początku drogi na studiach jest dużo młodych kobiet. Przykładowo na Wydziale Fizyki 70 procent uczniów to studentki. Niestety na wyższych szczeblach pracy naukowej jest ich coraz mniej. Przy profesurze są to jednocyfrowe wartości, a rozbieżność między płciami to przepaść – tłumaczyła Głowacka-Sobiech.