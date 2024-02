Koszykarskie ekipy z Wielkopolski mają powody do zadowolenia przed decydującą fazą rozgrywek. Teraz czas na play-off i turnieje finałowe MP

Zacznijmy od koszykarzy ekstraklasy i I ligi. Arged BM Stal Ostrów była niedawno o krok od zdobycia trzeciego Pucharu Polski, bo w turnieju w Sosnowcu doszła do finału, ale przegrała go z Legią Warszawa 71:94. Ekipa z Ostrowa od początku ligowej rywalizacji zajmuje też miejsce w pierwszej czwórce Orlen Basket Ligi i może liczyć na dobrą pozycję przed fazą play-off.

Kibice wielkopolskich klubów mają sporo powodów do satysfakcji, bo większość drużyn spisuje się na miarę oczekiwań, a nawet nieco powyżej.

– Na ten wielki sukces złożyło się kilka czynników. Na pewno rywalki trochę nas zlekceważyły, na pewno nie spodziewały się też, że dojście do drużyny Stpehanie Mavungi tak bardzo nas wzmocni pod tablicami, wreszcie na pewno miałyśmy dobry dzień rzutowy, w przeciwieństwie do Belgijek, które grały szybko i oddawały mnóstwo... niecelnych rzutów – tłumaczyła doświadczona zawodniczka, która na początku lutego drugi rok z rzędu znalazła się w dziesiątce najlepszych sportowców Wielkopolski.

W Orlen Basket Lidze Kobiet Enea AZS Politechnika Poznań przystąpi do play-off z siódmego miejsca, co biorąc pod uwagę rotacje w składzie i seryjne kontuzje, można uznać za mały sukces akademiczek. Ich kapitan, Agnieszka Skobel, była też w listopadzie jedną z bohaterek wyjazdowego triumfu reprezentacji nad aktualnymi mistrzyniami Europy, Belgijkami.

Wreszcie w I lidze koszykarek wielkopolski kwartet (MUKS Poznań, Enea AZS II Poznań, Basket Ostrovia, Lider Swarzędz) też dobrze sobie radzi i na finiszu rundy zasadniczej zajmuje miejsca w czołówce i w środku tabeli. Najwyżej, bo czwarty jest MUKS, który będzie przed play-off trzeci lub czwarty. Piątą lokatę zajmują rezerwy akademiczek, a o miejsce w ósemce walczą Basket i Lider. Obie drużyny nie są już raczej zagrożone spadkiem do II ligi.

Młodzież tradycyjnie w natarciu i z szansami na medal

Pierwsza część sezonu potwierdziła też, że nasz region wciąż jest potęgą w młodzieżowej koszykówce. Wielkopolska kuźnia talentów pracuje na pełnych obrotach i szykuje się do walki o medale MP.

Turniej finałowy CLJ kobiet odbędzie się w dniach 23-24 marca w hali POSiR B na „Chwiałce”, a jego gospodarzem będzie Enea AZS Szkoła Gortata, zespół który część turniejową zakończył z bilansem spotkań 11:0. Oprócz drużyny Grzegorza Zielińskiego w Poznaniu zagrają: GTK Gdynia, Zagłębie Sosnowiec oraz Quay MUKS Poznań, który może się pochwalić bilansem 8:3. Ta sama ekipa będzie walczyć też o medale MP w turnieju finałowym od 1 do 5 maja w hali PP na Piotrowie.

– Jest to dobry pomysł PZKosz, bo w sześciu żeńskich i sześciu męskich turniejach uczestniczyło po 12 zespołów. Stawka była wyrównana, a poziom wyższy niż w zmaganiach makroregionalnych. Związek w całości sfinansował rozgrywki, więc ja widzę zdecydowanie więcej plusów niż minusów takiej formuły rywalizacji. Oczywiście w przyszłym sezonie trzeba będzie wprowadzić jakieś innowacje, bo niektóre postulaty trenerów są na pewno słuszne – przyznał Łukasz Zarzycki, prezes WZKosz.

Nowością w rywalizacji młodych koszykarek i koszykarzy jest powołanie Centralnej Ligi Juniorek i Juniorów do lat 17.

Kluczem do zwycięstw Enei AZS SG było dobre panowanie nad piłką, połączone z aktywną, wymuszającą sporą liczbę strat, obroną. Młode akademiczki średnio notowały 22,2 przechwytu, najrzadziej spośród wszystkich klubów traciły też piłkę.

Tydzień przed finałem CLJ Enea AZS SG i MUKS wystąpią w Gdyni w finale Młodzieżowego PP do lat 19. Obie poznańskie drużyny mają już też zagwarantowany udział w finale turnieju MP U 19. Szanse na występ w najlepszej ósemce mają wciąż też koszykarki Lidera Swarzędza.

W CLJ mężczyzn do lat 17 naszym jedynakiem był Enea Basket Poznań, który mimo ambitnej postawy nie awansował do turnieju finałowego. Poznaniacy wciąż są jednak w grze o trzeci tytuł MP z rzędu w kategorii do lat 19. Ich sensacyjnym rywalem w turnieju finałowym będzie Pyra AZS Poznań. Wysokie aspiracje obrońcy tytułu potwierdzili w finale Młodzieżowego PP, zajmując trzecie miejsce.

W zmaganiach MP do lat 15 i 13 wielkopolskie zespoły również mają duże szanse na podium.