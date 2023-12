Królewna Śnieżka dla dorosłych... Wkrótce premiera w Teatrze Polskim w Poznaniu!

Trudno znaleźć osobę, której tytuł “Królewna Śnieżka” nie mówi absolutnie nic. Jest to bowiem jedna z najbardziej znanych baśni braci Grimm, którą jednak najczęściej znamy z popularnych wydań Disneya, w której to zła królowa i macocha królewny, chcąc być najpiękniejsza na świecie jest w stanie odebrać życie podopiecznej.

“Śnieżka nie chce spać” to wyjątkowy spektakl, który zagości na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu już 15 grudnia. Sztuka jednak przeznaczona jest dla widzów powyżej 15. roku życia, a jej adaptacja autorstwa Jolanty Janiczak różni się od bajki dla dzieci.

- Odwołujemy się do tej wersji Śnieżki, która jest utrwalona kulturowo przez braci Grimm i film Disneya, natomiast trzeba pamiętać, że w kulturze jest ok. 3 tys. tych wersji. Wynika to z tego, że baśń jest formą opowiadaną i w każdym opowiadaniu dopowiedzone jest coś innego - mówił reżyser Wiktor Rubin, reżyser - Ta baśń się na przestrzeni wieków zmieniała, ponieważ np. bracia Grimm kochali swoją matkę, więc chociaż pierwotnie zapisali złą królową jako matkę, to później zmienili ją na macochę, żeby nie budować jej negatywnego obrazu