Zakochany w zwłokach dziecka... "Królewna Śnieżka" na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu

Baśń posiada motywy, które pewnie dla każdej osoby, tworzącej z tego scenariusz filmowy czy teatralny, są inne. Oryginalna wersja braci Grimm trochę różni się od disneyowskiej. Jest ona o tyle trudna, że po prostu pełno w niej okrucieństwa. W oryginalnej wersji to nie macocha wyrzuca Śnieżkę z domu, ale jej matka, która chce zjeść - nie jej serce - ale wątrobę i płuca.

Adaptowanie baśni... Czy jest to proste zadanie czy pojawiały się pewne wątpliwości?

Przyglądając się działaniom Śnieżki, jej bierności, tym, że na wszystko się godzi, a najważniejsze momenty w życiu wydarzają się wtedy, kiedy śpi, zastanawiałam się, co to w ogóle jest sen w oryginalnej wersji braci Grimm. W 7-latce, a właściwie w jej zwłokach, zakochuje się dwudziestoletni książę. Czy zatem Śnieżka jest idealnym martwym obiektem i spełnieniem najgorszych męskich fantazji?

Doszłam do wniosku, że królowa może być osobą, która nie chciała mieć dziecka, ale mimo wszystko w ramach jakiegoś kompromisu, urodziła je. Jednym z kontekstów była dla mnie książka "Żałując macierzyństwa", która została wydana 4 lata temu.

Z baśnią może zatem utożsamić się współczesne społeczeństwo...

Te akcenty gdzieś się pojawiają, ale oczywiście podchodzę do tego krytycznie, bo to nie są wzorce relacji, które można by było bezkrytycznie propagować. Uwielbiam baśnie, które są pełne bardzo dziwnych motywów i tak dalej, ale nie traktuję tego świata czarno-biało. Uważam, że za działaniem królowej stoi ogromny ból, za działaniem Śnieżki również. Każdy z nich jest po prostu w jakiejś swojej motywacji.