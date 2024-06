Kryminalne wiadomości z Poznania - 27.06.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

PILNE ❗ Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ poszukują 76 - letniego Stanisława Ermanowicza. Mężczyzna w dniu 24 czerwca br. ok. godz. 12:00 wyszedł z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał z nikim kontaktu. Rysopis: wzrost ok. 190 cm, szczupła sylwetka, wygląd na ok. 75 lat, dłuższe siwe włosy, ciemne oczy. Mężczyzna porusza się powoli, o balkoniku. Ma problemy z mową. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieską koszulkę z krótkim rękawem, z białym pasem na rękawach i plecach, na pasie miał przewieszoną szarą bluzę, spodnie typu jeans, ciemne buty. Ma przy sobie dowód osobisty. Wszystkie osoby, które po 24 czerwca br. widziały zaginionego lub mają informacje na temat miejsca jego przebywania prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Północ pod numerem telefonu 47 7714611 lub 112.