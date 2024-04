Kto wygrał debatę kandydatów na prezydenta Poznania w Telewizji Polskiej? Jaśkowiak czy Czerwiński? "Przegrali poznaniacy"

Debata kandydatów na prezydenta Poznania

Większość ekspertów i polityków nie wskazuje jednoznacznie zwycięzcy debaty. Część z nich stawia bardziej na Jacka Jaśkowiaka, a część na Zbigniewa Czerwińskiego, choć można odnieść wrażenie, że wynika to bardziej z sympatii czy antypatii do poszczególnych kandydatów. W naszej sondzie wzięli udział naukowcy, lokalni politycy i dziennikarze, którzy śledzili zmagania polityków na żywo. Ich komentarze zebraliśmy tuż po zakończeniu debaty.

Debata nie była zaskoczeniem

- Dostaliśmy dokładnie to, czego spodziewałem się w debacie pomiędzy prezydentem Jaśkowiakiem a kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. W skrócie Jacek Jaśkowiak we wszelki możliwy sposób próbował zademonstrować: patrzcie, mój kontrkandydat jest z PiS-u i ma z nim dużo wspólnego. Zbigniew czerwiński odwrotnie: próbował od tego uciekać, momentami we wręcz żenujący sposób

- mówił po debacie Seweryn Lipoński, dziennikarz Polsat News, autor bloga Poznań Spoza Kamery.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy odżegnywał się od bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie robił tego wprost, chociaż znamienna było poprawienie redaktora prowadzącego debatę co do nazwy reprezentującego go komitetu. Pod koniec debaty Zbigniew Czerwiński wprost zasugerował, że szyldy partyjne są nieważne.