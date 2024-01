Lech Poznań rozegrał sparing i przygotowuje się na różne warianty. Warta wraca z Turcji do Poznania

10 dni przed pierwszym meczem z Zagłębiem Lubin (10 lutego, godz 20 na Enea Stadionie) Lech Poznań rozegrał wewnętrzny sparing na bocznym boisku przy Bułgarskiej ze swoją drużyną rezerw. Podopieczni Mariusza Rumaka pokonali ekipę Artura Węski 5:1.

- Mecz był podzielony na kwarty i ćwiczyliśmy cztery różne warianty ustawienia. Jesteśmy jako sztab zadowoleni, bo po bardzo trudnym wtorkowym treningu, udało się utrzymać intensywność gry. Były fragmenty bardzo dobrej organizacji naszej gry. Stworzyliśmy wiele okazji, a na niewiele pozwoliliśmy naszym przeciwnikom z drugiej drużyny. Wiadomo, to jest zespół młodzieżowy, ale na naszym etapie, po tak ciężkich przygotowaniach wyglądało to naprawdę dobrze. Ćwiczymy różne scenariusze i jednym z nich taki, żeby pokazać zawodnikom, jak radzić sobie w osłabieniu, więc graliśmy 10 na 11. Chcemy sprawić, że jeśli będzie taka sytuacja, to będziemy ją kontrolować i nadal grać o zwycięstwo