Lider Warty Poznań bliski powrotu na boisko. Adam Zrelak pojedzie na obóz do Turcji. Kiedy zobaczymy go w meczu?

Wykluczone jest to, że słowackiego napastnika zobaczymy podczas najbliższych meczów kontrolnych. Wątpliwe jest także, że Zrelaka będziemy mieli okazję obserwować podczas spotkań ligowych w lutym. Jest jednak nadzieja, że 29-latek zjawi się na boisku jeszcze przed kalendarzową wiosną. O tym także zakomunikował szkoleniowiec warciarzy.

- Myślę, że Adam do pełnego powrotu do zdrowia potrzebuje kilku tygodni. W okresie obozu będzie się rehabilitował z nami w Turcji, co jest optymistyczne. Gdybyśmy nie wierzyli w to, że w okolicach marca będzie do naszej dyspozycji, to byśmy go na zgrupowanie do Side nie brali. Skoro obóz kończy się w lutym, a jest sygnał, że Adam może właśnie w marcu wrócić na boisko, to bierzemy go ze sobą