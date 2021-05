Lokalne inwestycje drogowe w Poznaniu zagrożone? "Nie będzie na nie pieniędzy, jeśli rząd ograniczy dochody gminom"

Zdaniem Wiśniewskiego, jeśli zostanie zwiększona kwota wolna od podatku, to rząd powinien zrekompensować samorządom ubytek w ich budżetach.

Czytaj też:Poznań z budżetem na 2021 rok. Miasto realizuje scenariusz ostrożnościowy, bo czasy są niepewne

- Lokalne inwestycje drogowe wskazują sami mieszkańcy, są one przez nich oczekiwane, podnoszą one standard życia – podkreśla Wojciech Kręglewski, radny KO. I dodaje, że w tym roku na ten cel zarezerwowano w budżecie miasta 27 mln zł. - Na osiedlu Junikowo przygotowano do realizacji cztery takie zadania. Jednym z nich jest budowa chodnika wzdłuż Jawornickiej, o co mieszkańcy zabiegali od 2012 roku.

Na granicy Poznania i Plewisk pod torami kolejowymi ma powstać tunel: